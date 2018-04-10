На Урале по факту уклонения от уплаты налогов на 15 млн рублей возбуждено дело

ЕКАТЕРИНБУРГ , 10 апреля. / ТАСС /. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту уклонения руководства одного из предприятий города Артемовского ( Свердловская область ) от уплаты налогов на сумму свыше 15 млн рублей. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"В период с января 2015 по декабрь 2016 годов руководство одного из предприятий города Артемовский уклонилось от уплаты налогов с организации. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». По данным следствия, за указанный период руководство организации не уплатило в бюджет в качестве налогов более 15 млн рублей путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о финансовых операциях юридического лица", — говорится в сообщении.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, данный факт был выявлен сотрудниками областного полицейского главка. «Данное противоправное деяние было выявлено сотрудниками областного полицейского главка, специализирующимися на раскрытии налоговых преступлений. После чего материалы проверки были переданы в следственные органы СКР для принятия процессуального решения», — сказал Горелых.