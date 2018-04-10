Бывший замначальника Казанского танкового училища осужден на 7,5 лет 

Бывший заместитель начальника Танкового училища Александр Мельник решением Казанского гарнизонного военного суда признан виновным в получении взятки. Решение огласил судья Эдуард Сафонов. Мельник обвинялся в злоупотреблении служебными полномочиями. В результате действий фигуранта Министерству обороны России был причинен ущерб в размере 30 миллионов рублей. Экс-замначальника Танкового училища осужден на 7,5 лет с лишением звания полковника. Кроме того, его обязали оплатить штраф в размере 4,8 миллионов рублей. Свой срок Александр Мельник будет отбывать в колонии строгого режима.