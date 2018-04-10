Восьмилетнюю девочку убило током 

Вечером 9 апреля в Козельске в результате несчастного случая погибла восьмилетняя девочка. По сообщению пресс-службы Следственного управления СКР по Калужской области, девочку убило током, когда она каталась на роликовых коньках. Удар током она получила, дотронувшись до металлического ограждения, с которым соприкасался неизолированный провод уличного фонаря. Фото пресс-службы Следственного управления СКР по Калужской области По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Ведется следствие.