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Восьмилетнюю девочку убило током
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Восьмилетнюю девочку убило током 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
Вечером 9 апреля в Козельске в результате несчастного случая погибла восьмилетняя девочка. По сообщению пресс-службы Следственного управления СКР по Калужской области, девочку убило током, когда она каталась на роликовых коньках. Удар током она получила, дотронувшись до металлического ограждения, с которым соприкасался неизолированный провод уличного фонаря. Фото пресс-службы Следственного управления СКР по Калужской области По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Ведется следствие.
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