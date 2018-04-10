В ЮЗАО мужчина обстрелял и зверски избил случайных прохожих

Кровавая бойня произошла в понедельник, 9 апреля, у дома 10, корпус 3 по улице Гарибальди. Жертвами разъярённого неадекватного незнакомца стали 55-летняя женщина и её 22-летний сын-студент. Вся «вина» их состояла в том, что мать и сын не впустили незнакомца в свой подъезд.

Как сообщает «МК», на расспросы матери и сына незнакомец с бейсбольной битой в руках ответил агрессивно, а затем и вовсе достал травматический пистолет и выстрелил сперва женщине в голову, а после — в молодого человека.

Спасаясь от вооружённого мужчины, парень забежал в расположенный рядом магазин, однако мужчина догнал его и стал бить бейсбольной битой по голове. Покупатели и работники магазина в страхе разбежались, но кто-то всё же вызвал полицию. В итоге неадекватного незнакомца задержали.

Он оказался 46-летним уроженцем Саратовской области . Сейчас ему вменяется покушение на убийство двух человек. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета (СК) Юлию Иванову. Пострадавших женщину и её сына доставили в городскую больницу. По словам Юлии Ивановой, женщину после оказания помощи отпустили домой, а сын её находится в реанимации с ушибом головного мозга, гематомами и огнестрельным ранением губы.

Задержанного ждёт психиатрическая экспертиза на вменяемость. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ведётся расследование.