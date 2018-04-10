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В ЮЗАО мужчина обстрелял и зверски избил случайных прохожих
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В ЮЗАО мужчина обстрелял и зверски избил случайных прохожих 

Вестник Бутова 1 час назад
Кровавая бойня произошла в понедельник, 9 апреля, у дома 10, корпус 3 по улице Гарибальди. Жертвами разъярённого неадекватного незнакомца стали 55-летняя женщина и её 22-летний сын-студент. Вся «вина» их состояла в том, что мать и сын не впустили незнакомца в свой подъезд.
Как сообщает «МК», на расспросы матери и сына незнакомец с бейсбольной битой в руках ответил агрессивно, а затем и вовсе достал травматический пистолет и выстрелил сперва женщине в голову, а после — в молодого человека.
Спасаясь от вооружённого мужчины, парень забежал в расположенный рядом магазин, однако мужчина догнал его и стал бить бейсбольной битой по голове. Покупатели и работники магазина в страхе разбежались, но кто-то всё же вызвал полицию. В итоге неадекватного незнакомца задержали.
Он оказался 46-летним уроженцем Саратовской области. Сейчас ему вменяется покушение на убийство двух человек. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета (СК) Юлию Иванову. Пострадавших женщину и её сына доставили в городскую больницу. По словам Юлии Ивановой, женщину после оказания помощи отпустили домой, а сын её находится в реанимации с ушибом головного мозга, гематомами и огнестрельным ранением губы.
Задержанного ждёт психиатрическая экспертиза на вменяемость. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ведётся расследование.
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