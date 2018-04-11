Житель Ульяновской области незаконно вырубил березы, дубы и осины на 1,7 миллиона 

Житель Ульяновской признан виновным в незаконной вырубке деревьев по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура региона.
Вырубка деревьев в Выровском лесничестве обнаружена во время прокурорской проверки. Мужчина рубил березы, дубы и осины недалеко от села Ляховка в зоне защитных лесов. Государству причинен ущерб на сумму более 1,7 млн рублей.
Мужчину приговорили к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить материальный вред.