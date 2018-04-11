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По материалам полиции в Свердловской области двое граждан осуждены за мошенничество с жильем, предназначавшимся для воспитанников детских домов
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По материалам полиции в Свердловской области двое граждан осуждены за мошенничество с жильем, предназначавшимся для воспитанников детских домов 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Нижнем Тагиле Свердловской области судья Ленинского районного суда постановил обвинительный приговор по уголовному делу, находившемуся в производстве следователя МУ МВД России «Нижнетагильское», в отношении двух местных жителей 1977 и 1984 года рождения, которые подозревались в мошенничествах в крупном и особо крупном размерах.
«Установлено, что в период с марта 2014 по июль 2015 года 41-летний гражданин завладел чужим имуществом на общую сумму порядка 4,5 миллиона рублей. Все пострадавшие — бывшие воспитанники детских домов. Аферист, сам в прошлом воспитывавшийся в детском доме, входил в доверие к потерпевшим, обещая оказать содействие им в приватизации жилья и обмене квартир на меньшую площадь с доплатой. Полицейские выяснили, что он оформлял нотариально заверенные доверенности, дающие ему право действовать от имени владельцев жилья, после чего присваивал их квартиры. При этом собственники квартир подписывали расписки о получении денег за проданное жилье, фактически не получая их», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
СУ МУ МВД России «Нижнетагильское» Свердловской области были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ.
"В июне 2016 года судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, которую тот проигнорировал, перестав являться по вызовам следователя. Чтобы избежать ответственности, злоумышленник покинул территорию Российской Федерации. В конце 2016 года он задержан правоохранительными органами Республики Беларусь и экстрадирован в Россию", — добавила Ирина Волк.
В ходе предварительного расследования уголовного дела полицейские установили, что одно из преступлений мужчина совершил совместно со своим знакомым, ранее судимым за грабеж и разбой.
Приговором Ленинского районного суда Нижнего Тагила гражданину 1977 года рождения назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строго режима, а также штраф 500 000 рублей, его подельнику 1984 года рождения назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф 200 000 рублей.
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