Капитана полиции задержали в Вешняках за хранение самодельного боевого пистолета и более 200 патронов

Вечером 9 апреля на ул. Кетчерская сотрудники ФСБ вместе с полицейскими остановили автомобиль Volkswagen, которым управлял находившийся не при исполнении капитан столичной полиции 1980 г. рождения.

«В багажнике иномарки обнаружили пистолет кустарного производства, пригодный к стрельбе боевыми патронами, а также более 200 патронов различных калибров. Данное оружие по базе данных «Оружие МВД» не значится», — пояснил источник. Он добавил, что оперативники изъяли все найденное оружие и боеприпасы, а также ключи от машины и четыре сотовых телефона.

Против полицейского возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия, мужчина находится под подпиской о невыезде. По факту случившегося проводится служебная проверка.