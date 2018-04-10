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Капитана полиции задержали в Вешняках за хранение самодельного боевого пистолета и более 200 патронов
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Капитана полиции задержали в Вешняках за хранение самодельного боевого пистолета и более 200 патронов 

Агентство «Москва» 1 час назад
На востоке столицы задержан сотрудник полиции, подозреваемый в незаконном хранении оружия, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Вечером 9 апреля на ул. Кетчерская сотрудники ФСБ вместе с полицейскими остановили автомобиль Volkswagen, которым управлял находившийся не при исполнении капитан столичной полиции 1980 г. рождения.
«В багажнике иномарки обнаружили пистолет кустарного производства, пригодный к стрельбе боевыми патронами, а также более 200 патронов различных калибров. Данное оружие по базе данных «Оружие МВД» не значится», — пояснил источник. Он добавил, что оперативники изъяли все найденное оружие и боеприпасы, а также ключи от машины и четыре сотовых телефона.
Против полицейского возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия, мужчина находится под подпиской о невыезде. По факту случившегося проводится служебная проверка.
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