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Красноярский химзавод поставлял поддельный кислород в больницы и роддома
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Красноярский химзавод поставлял поддельный кислород в больницы и роддома 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Красноярске по статье УК РФ «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершенное группой лиц» обвиняются директора Химзавода — филиала АО «Красмаш» и директора ООО ТД «Факел».
По версии следствия, они организовали незаконное производство медицинского газообразного кислорода, который сбывали в больницы, госпитали для ветеранов и роддома Красноярского края и Тувы.
Общая стоимость фальсифицированного кислорода составила около 10 миллионов рублей, сообщает управление СК РФ по Красноярскому краю.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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