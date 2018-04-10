Красноярский химзавод поставлял поддельный кислород в больницы и роддома

Красноярске по статье УК РФ «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершенное группой лиц» обвиняются директора Химзавода — филиала АО «Красмаш» и директора ООО ТД «Факел».

Тувы. По версии следствия, они организовали незаконное производство медицинского газообразного кислорода, который сбывали в больницы, госпитали для ветеранов и роддома Красноярского края

Общая стоимость фальсифицированного кислорода составила около 10 миллионов рублей, сообщает управление СК РФ по Красноярскому краю.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.