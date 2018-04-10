Неизвестные пытались взорвать круглосуточное отделение банка в Марий Эл

городе Волжске республики Марий Эл неизвестные пытались взорвать круглосуточное отделение банка, где установлены банкоматы самообслуживания, сообщает Росгвардия. Сейчас преступников разыскивает полиция.

Известно, что 7 апреля на улице Шестакова двое мужчин в масках зашли в банк и установили около банкоматов 5-литровую бутыль с жидкостью. Потом они подожгли фитиль, протянутый к ёмкости, и выбежали за дверь. Однако самодельное взрывное устройство не сработало.

Прибывшие полицейские оцепили опасную территорию, бутыль была вывезена и уничтожена за городом.