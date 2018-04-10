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Неизвестные пытались взорвать круглосуточное отделение банка в Марий Эл
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Неизвестные пытались взорвать круглосуточное отделение банка в Марий Эл 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В городе Волжске республики Марий Эл неизвестные пытались взорвать круглосуточное отделение банка, где установлены банкоматы самообслуживания, сообщает Росгвардия. Сейчас преступников разыскивает полиция.
Известно, что 7 апреля на улице Шестакова двое мужчин в масках зашли в банк и установили около банкоматов 5-литровую бутыль с жидкостью. Потом они подожгли фитиль, протянутый к ёмкости, и выбежали за дверь. Однако самодельное взрывное устройство не сработало.
Прибывшие полицейские оцепили опасную территорию, бутыль была вывезена и уничтожена за городом.
Фото: Евгений Поторочин
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