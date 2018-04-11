Задержан подозреваемый в попытке снять 6 млн руб. со счета в банке по поддельным документам в Москве 

Полицейские задержали в Войковском районе столицы подозреваемого в покушении на мошенничество на сумму 6 млн руб., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД.
«Оперативники уголовного розыска задержали 59-летнего приезжего по подозрению в попытке хищения 6 млн руб. мошенническим путем. В ходе расследования установлено, что фигурант совместно с соучастниками предоставил в кредитно-финансовое учреждение поддельные документы для снятия 6 млн руб. со счета одного из клиентов. Работники кредитной организации усомнились в подлинности документов и обратились в полицию», — рассказали в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. Кроме того, полицейские проводят комплекс мероприятий для установления и розыска соучастников преступления. Подозреваемый в настоящее время находится под стражей.