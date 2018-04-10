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Полицейские Северного округа задержали подозреваемую в мошенничестве в сфере туристического бизнеса
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Полицейские Северного округа задержали подозреваемую в мошенничестве в сфере туристического бизнеса 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Войковскому району задержали приезжую по подозрению в хищении денежных средств под видом продажи туристических путевок.
В территориальный отдел полиции поступило сообщение от мужчины о хищении у него денежных средств. Потерпевший рассказал, что, подбирая тур за границу, познакомился с женщиной, которая представилась частным туристическим агентом. В торговом центре на Ленинградском шоссе они согласовали поездку, подписали договор и заявитель передал ей денежные средства. Затем под предлогом оформления виз для временного выезда за рубеж злоумышленница получила заграничные паспорта клиента и его супруги. Вскоре она перестала выходить на связь и скрылась. Материальный ущерб составил свыше 190 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий на улице Мусы Джалиля сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее неоднократно судимая 35-летняя женщина. Установлено, что в турфирме она не работала и не могла выполнить взятые на себя обязательства.
По данному факту следствием УВД по САО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ст. 325 УК РФ и «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по САО
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