Полиция задержала таксиста‐насильника в Санкт‐Петербурге 

В Северной столице водителя «Яндекс. Такси» задержали по подозрению в изнасиловании пассажирки. Об этом сообщило ИА Nation News.
7 апреля
35-летняя
жительница
обратилась в полицию и заявила об изнасиловании. Поздно ночью женщина решила воспользоваться сервисом «Яндекс. Такси» и вызвала машину. Однако по дороге водитель изнасиловал пассажирку, угрожая убийством, а затем скрылся.
По данным издания, насильник оказался родом из Краснодарского края. Ранее он уже был судим. По факту нападения возбуждено уголовное дело.