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Полиция задержала таксиста‐насильника в Санкт‐Петербурге
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Полиция задержала таксиста‐насильника в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 1 час назад
В Северной столице водителя «Яндекс. Такси» задержали по подозрению в изнасиловании пассажирки. Об этом сообщило ИА Nation News.
7 апреля
35-летняя
жительница
Санкт-Петербурга
обратилась в полицию и заявила об изнасиловании. Поздно ночью женщина решила воспользоваться сервисом «Яндекс. Такси» и вызвала машину. Однако по дороге водитель изнасиловал пассажирку, угрожая убийством, а затем скрылся.
По данным издания, насильник оказался родом из Краснодарского края. Ранее он уже был судим. По факту нападения возбуждено уголовное дело.
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