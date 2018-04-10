Полиция задержала таксиста‐насильника в Санкт‐Петербурге

В Северной столице водителя «Яндекс. Такси» задержали по подозрению в изнасиловании пассажирки. Об этом сообщило ИА Nation News.

7 апреля

35-летняя

жительница

обратилась в полицию и заявила об изнасиловании. Поздно ночью женщина решила воспользоваться сервисом «Яндекс. Такси» и вызвала машину. Однако по дороге водитель изнасиловал пассажирку, угрожая убийством, а затем скрылся.