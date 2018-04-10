ФСБ предотвратила теракты в Башкирии в день выборов 

Спецслужбы России предотвратили в Башкирии теракт на избирательных участках в день выборов президента, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) , глава ФСБ РФ Александр Бортников.
— В марте в Башкирии задержано два члена праворадикальной группировки, также осуществлявших подготовку совершения терактов на избирательных участках города Уфы. У них изъяты два самодельных взрывных устройства большой мощности, — заявил Александр Бортников РИА Новости.
Также по его словам, в феврале на территории Назрановского района Ингушетии в рамках контртеррористической операции при оказании вооруженного сопротивления уничтожено два бандита из числа сторонников международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), готовивших теракт на одном из избирательных участков в ходе выборов президента РФ.