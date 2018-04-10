Полиция обнародовала подробности задержания сутенёра в Орле

В пресс-службе УМВД Орловской области рассказали об операции сотрудников уголовного розыска и Росгвардии по задержанию подозреваемого в организации проституции.

Задержание было проведено накануне, 9 апреля, около дома № 9 на улице Ленина, сотрудниками уголовного розыска и СОБРа Росгвардии. В автомобиле «Тойота», который принадлежит 37-летнему мужчине, оперативники изъяли два предмета, похожие на пистолеты и боеприпасы.

В пресс-службе уточнили, что хозяина автомобиля подозревают по статье «Вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения».

Изъятое оружие и боеприпасы исследуют сотрудники Экспертно-криминалистического центра регионального УМВД. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Если если оружие и боеприпасы окажутся боеспособными, то мужчине грозит уголовное наказание за незаконный оборот оружия.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Гражданин задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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