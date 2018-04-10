Опубликовано видео задержания сутенёра в Орле

Операцию по задержанию мужчины, подозреваемого в вовлечении в проституцию, накануне, 9 апреля провели сотрудники полиции и СОБР отдела Росгвардии.

Пресс-служба Росгвардии обнародовала видео задержания. Сотрудники СОБР врываются в помещение, хватают подозреваемого и заковывают его в наручники.

После этого, в присутствии понятых полицейские осматривают содержимое рюкзака задержанного. В нём находится кобура с пистолетом неустановленной марки, патроны и маска. — Набор джентльмена, — прокомментировали увиденное сотрудники, проводящие обыск.

Напомним, 37-летнего мужчину подозревают в вовлечении в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения.

В настоящее врем изъятое оружие и боеприпасы находятся на экспертизе в Экспертно-криминалистическом центре регионального УМВД . По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Если если оружие и боеприпасы окажутся боеспособными, то мужчине грозит уголовное наказание за незаконный оборот оружия.

В настоящее время гражданин задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, Правоохранительные органы устанавливают причастность задержанного к ряду противоправных деяний. Проводятся необходимые следственные действия, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

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