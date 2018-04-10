В Ростове осудили двух женщин за сбор средств для сирийских террористов

В Ростове-на-Дону сегодня, 10 апреля, Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор двум жительницам Волгоградской области , которые обвинялись в сборе средств для сирийских террористов.

В ходе судебного заседания было установлено, что они через интернет собрали 23 тыс. руб в период с апреля по октябрь 2013 года. Затем с их согласия их знакомый перевел двумя частями эти средства на счета участников незаконных вооруженных формирований и террористических организаций. В итоге на женщин завели уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».