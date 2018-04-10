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Госдума приняла закон об усилении наказаний за хищение средств с банковских карт
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Госдума приняла закон об усилении наказаний за хищение средств с банковских карт 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс (УК), устанавливающие отдельное наказание за хищение средств с банковского счета и электронных денег. Соответствующий закон инициировала группа депутатов во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
Документ дополняет ст.158 «Кража» УК РФ новыми квалифицирующими признаками: хищением денежных средств с банковского счета, а равно электронных денежных средств (при отсутствии признаков мошенничества с использованием электронных средств платежа).
Закон также дополняет ст.159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации) аналогичным квалифицирующим признаком — хищение средств с банковского счета, а равно электронных денежных средств. По этой статье предусматриваются следующие виды наказания: штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет либо без такового. Таким образом закон определяет это преступление как тяжкое.
Одновременно законом предусматривается внесение изменений в ст.159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа). Так, предлагается закрепить в УК РФ ответственность за «хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельного или принадлежащего другому лицу электронного средства платежа, в том числе кредитной, расчетной или иной платежной карты, путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации». Максимальное наказание за такое преступление, согласно закону, будет увеличено с действующих четырех месяцев до трех лет лишения свободы.
Инициатива также предусматривает снижение пороговых значений сумм крупного и особо крупного ущерба для преступлений, предусмотренных этими статьями (250 тыс. рублей и 1 млн рублей соответственно). Согласно действующему уголовному законодательству, максимальное наказание за хищение средств с банковского счета в особо крупном размере составляет 10 лет лишения свободы.
Объем предотвращенных несанкционированных операций с использованием систем дистанционного банковского обслуживания составляет за год более 5 млрд рублей, говорится в сопроводительных материалах к документу.
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