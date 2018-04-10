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Профессор волгоградского института превратила свой факультет в ОПГ
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Профессор волгоградского института превратила свой факультет в ОПГ 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Оперативники раскрыли преступную группу из 13 сотрудников и студентов Волгоградского института бизнеса. Об этом «Ленте.ру» заявила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Наталья Куницкая во вторник, 10 апреля.
Подозреваемые задержаны, а по местам их жительства и в самом здании прошли обыски, в которых, кроме следователей, принимали участие сотрудники ФСБ.
«По данным следствия, на протяжении нескольких лет подозреваемые регулярно собирали со студентов денежные средства за беспрепятственную сдачу сессий либо отдельных экзаменов, зачетов и различных отчетов, — рассказала Крутицкая. — Организатором преступной схемы выступила декан юридического факультета, она же распределяла деньги между участниками группы. Стоимость оценок варьировалась от пяти до 23 тысяч рублей».
Сейчас известно по меньшей мере о ста эпизодах преступной деятельности. Уголовное дело возбуждено по статьям «коммерческий подкуп» и «мелкий коммерческий подкуп» (статьи 204 и 204.2 УК России).
Учредитель Волгоградского института бизнеса Андрей Ващенко подтвердил факт произошедшего и уточнил, что задержаны четверо бывших сотрудников института и один действующий, а так же восемь студентов. При этом, по словам Ващенко, все студенты — заочники. А коррумпированные педагоги были выявлены при активном участии ректората вуза.
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