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Опубликовано видео обысков на юрфаке Волгоградского института бизнеса
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Опубликовано видео обысков на юрфаке Волгоградского института бизнеса 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Появились кадры прошедших сегодня, 10 апреля, обысков в деканате юридического факультета Волгоградского института бизнеса. Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из регионуального управления СК России и Управления экономический безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области изъяты зачетные книжки студентов, ведомости и журналы.
Задержанными сегодня оказались 13 участников преступной группы, в которую входили преподаватели и руководство Волгоградского института бизнеса. Ректор вуза Андрей Ващенко, по данным силовиков, не задерживался. Организатором ОПГ выступила декан юридического факультета, которая поставила взяточничество на поток.
Обыск в институте бизнеса
— За два года на банковский счет только одного из активных членов группы поступили денежные средства в сумме около двух миллионов рублей, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Следователям известно минимум о ста эпизодах преступной деятельности сотрудников частного вуза.
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