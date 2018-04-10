Опубликовано видео обысков на юрфаке Волгоградского института бизнеса

Задержанными сегодня оказались 13 участников преступной группы, в которую входили преподаватели и руководство Волгоградского института бизнеса. Ректор вуза Андрей Ващенко, по данным силовиков, не задерживался. Организатором ОПГ выступила декан юридического факультета, которая поставила взяточничество на поток.

Обыск в институте бизнеса

— За два года на банковский счет только одного из активных членов группы поступили денежные средства в сумме около двух миллионов рублей, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Следователям известно минимум о ста эпизодах преступной деятельности сотрудников частного вуза.