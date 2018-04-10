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33-летний мужчина, стрелявший в подростка, сам явился в полицию
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33-летний мужчина, стрелявший в подростка, сам явился в полицию 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
В районе Коньково был задержан 33-летний подозреваемый в покушении на убийство подростка на юго-западе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
В субботу вечером, 7 апреля, у дома на ул. Миклухо-Маклая между подозреваемым мужчиной и незнакомым ему 17-летним юношей произошла словесная перепалка. В ходе ссоры мужчина достал травматическое оружие и выстрелил в несовершеннолетнего, после чего скрылся. Подростка доставили в больницу.
«На следующий день мужчина добровольно явился в следственный отдел и рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и об избрании меры пресечения», — сказала Ю. Иванова, добавив, что против подозреваемого возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
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