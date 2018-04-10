33-летний мужчина, стрелявший в подростка, сам явился в полицию

В субботу вечером, 7 апреля, у дома на ул. Миклухо-Маклая между подозреваемым мужчиной и незнакомым ему 17-летним юношей произошла словесная перепалка. В ходе ссоры мужчина достал травматическое оружие и выстрелил в несовершеннолетнего, после чего скрылся. Подростка доставили в больницу.