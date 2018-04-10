Ещё
Директор филиала энергосбытовой компании в Крымске объявлен в розыск
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Директор филиала энергосбытовой компании в Крымске объявлен в розыск 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
По версии следствия, в организацию обратился мужчина, решивший купить производственную базу. У нее было отключено электричество в связи с установленным фактом безучетного ее потребления.
Обратившегося интересовала законность произведенного расчета задолженности ввиду большой суммы — более 3,6 миллионов рублей. Директор филиала сообщил, что способен уменьшить задолженность (до 1 миллиона рублей) при условии передачи лично ему 1 миллиона рублей.
Мужчина, понимая, что такие требования противозаконны, обратился в правоохранительные органы. 28 марта 2018 года подозреваемый, находясь в своем автомобиле, получил от заявителя деньги, после чего высадил его и скрылся.
Сейчас фигурант объявлен в федеральный розыск. Против него возбуждено уголовное дело. Следствие предлагает ему добровольно явиться к следователю и дать показания. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
АиФ — Юг: последние новости
Голый мужчина гулял по ул. Чайковского в Краснодаре В Армавире грабитель обворовывал воспитателей детских садов Жительница Лабинского района подожгла дом из чувства мести
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков362
МиГ-31 превратили в крылатую ракету40
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД78
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148103
Познер ответил на вопрос о совете Путину32
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:45
«Я страдаю от ненависти к тебе»: Морец об измене Бекхэма
Шоу-бизнес
02:57
Цекало раскрыл подробности захвата «Норд-Оста»
Общество Криминал
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
06:41
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
Экономика
04:22
На месте крушения Ан-148 нашли новые останки
Происшествия Пожары
03:36
Скрипаль доставили в «безопасное место»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение