Директор филиала энергосбытовой компании в Крымске объявлен в розыск 

По версии следствия, в организацию обратился мужчина, решивший купить производственную базу. У нее было отключено электричество в связи с установленным фактом безучетного ее потребления.
Обратившегося интересовала законность произведенного расчета задолженности ввиду большой суммы — более 3,6 миллионов рублей. Директор филиала сообщил, что способен уменьшить задолженность (до 1 миллиона рублей) при условии передачи лично ему 1 миллиона рублей.
Мужчина, понимая, что такие требования противозаконны, обратился в правоохранительные органы. 28 марта 2018 года подозреваемый, находясь в своем автомобиле, получил от заявителя деньги, после чего высадил его и скрылся.
Сейчас фигурант объявлен в федеральный розыск. Против него возбуждено уголовное дело. Следствие предлагает ему добровольно явиться к следователю и дать показания. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.