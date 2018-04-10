Директор филиала энергосбытовой компании в Крымске объявлен в розыск

По версии следствия, в организацию обратился мужчина, решивший купить производственную базу. У нее было отключено электричество в связи с установленным фактом безучетного ее потребления.

Обратившегося интересовала законность произведенного расчета задолженности ввиду большой суммы — более 3,6 миллионов рублей. Директор филиала сообщил, что способен уменьшить задолженность (до 1 миллиона рублей) при условии передачи лично ему 1 миллиона рублей.

Мужчина, понимая, что такие требования противозаконны, обратился в правоохранительные органы . 28 марта 2018 года подозреваемый, находясь в своем автомобиле, получил от заявителя деньги, после чего высадил его и скрылся.