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Желая купить трактор, житель Новосокольников лишился 50 тысяч рублей
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Желая купить трактор, житель Новосокольников лишился 50 тысяч рублей 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Житель Новосокольников стал жертвой мошенников, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. По версии следствия, 54-летний житель Новосокольников нашел на сайте в Интернете объявление о продаже трактора. Мужчина созвонился с продавцом. Тот предложил сначала перечислить предоплату в 50 тысяч рублей и сообщил, что технику заказчику доставят.
Гражданин перевел продавцу указанную сумму. Но после этого на контакт с ним выходить перестали. Потерпевший обратился за содействием в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Установлено, что номер телефона, которым пользовался злоумышленник, зарегистрирован в Великом Новгороде.
Напомним, что похожий случай отмечен на днях в Пустошке, где гражданин тоже безуспешно пытался приобрести трактор через Интернет и лишился 25 тысяч рублей. Причем, потерпевшие в подобных ситуациях, как правило, информированы о фактах такого рода мошенничества.
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