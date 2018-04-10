Желая купить трактор, житель Новосокольников лишился 50 тысяч рублей

Житель Новосокольников стал жертвой мошенников, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. По версии следствия, 54-летний житель Новосокольников нашел на сайте в Интернете объявление о продаже трактора. Мужчина созвонился с продавцом. Тот предложил сначала перечислить предоплату в 50 тысяч рублей и сообщил, что технику заказчику доставят.

Гражданин перевел продавцу указанную сумму. Но после этого на контакт с ним выходить перестали. Потерпевший обратился за содействием в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Установлено, что номер телефона, которым пользовался злоумышленник, зарегистрирован в Великом Новгороде.

Напомним, что похожий случай отмечен на днях в Пустошке, где гражданин тоже безуспешно пытался приобрести трактор через Интернет и лишился 25 тысяч рублей. Причем, потерпевшие в подобных ситуациях, как правило, информированы о фактах такого рода мошенничества.