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Два жителя Рочегды отправились в колонию за угон с изнасилованием
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Два жителя Рочегды отправились в колонию за угон с изнасилованием 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Вступил в силу приговор в отношении двух неоднократно судимых жителей Рочегды — 42-летнего Алексея Чугайнова и 21-летнего Алексея Кошева. Они оба признаны виновными в угоне, а Кошев еще и в изнасиловании.
Ночью августа 2017 года Алексеи напились и решили угнать автомобиль. Заприметив «Жигули», они направились к нему. Кошев вытащил из машины водителя и избил его. После этого он направился к пассажирке, ударил ее несколько раз ногой в лицо и спину и изнасиловал. После этого они по очереди катались на автомобиле по Рочегде.
Это не первое преступление, совершенное мужчинами. Было известно, что они склонны к рецидивам, когда выпьют.
— Кошев был ранее судим за кражу и изнасилование, а Чугайнов за кражу и грабеж, — рассказала Юлия Бубновская, пресс-секретарь прокуратуры Архангельской области.
За угон Чугайнов получил 5 лет колонии, а Кошев — 9 лет за угон и изнасилование.
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