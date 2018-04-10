Два жителя Рочегды отправились в колонию за угон с изнасилованием

Вступил в силу приговор в отношении двух неоднократно судимых жителей Рочегды — 42-летнего Алексея Чугайнова и 21-летнего Алексея Кошева. Они оба признаны виновными в угоне, а Кошев еще и в изнасиловании.

Ночью августа 2017 года Алексеи напились и решили угнать автомобиль. Заприметив «Жигули», они направились к нему. Кошев вытащил из машины водителя и избил его. После этого он направился к пассажирке, ударил ее несколько раз ногой в лицо и спину и изнасиловал. После этого они по очереди катались на автомобиле по Рочегде.

Это не первое преступление, совершенное мужчинами. Было известно, что они склонны к рецидивам, когда выпьют.

— Кошев был ранее судим за кражу и изнасилование, а Чугайнов за кражу и грабеж, — рассказала Юлия Бубновская, пресс-секретарь прокуратуры Архангельской области

За угон Чугайнов получил 5 лет колонии, а Кошев — 9 лет за угон и изнасилование.