Полиция отчиталась о снижении числа преступлений в Севастополе

«Уровень преступности в расчете на десять тысяч постоянно проживающего населения за последние два года сократился в два раза (с 204 до 112 преступлений). В результате реализации комплекса оперативно-розыскных и следственных действий раскрыто 2632 преступления, за последние два года показатель раскрываемости преступлений возрос в два раза с 30,4% до 63, 1%», — сказал Павлов.

В прошлом году раскрыто 21 убийство, 37 разбоев, 136 грабежей, 761 кража, 217 мошеннических деяний, 35 незаконных завладений транспортными средствами.

«Раскрыто 199 преступлений, совершенных в прошлые годы, из них 52 тяжких и особо тяжких преступления, 5 убийств, 3 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, 5 разбоев, 11 грабежей, 96 краж», — уточнил он.

По официальным данным — на первом месте преступления против собственности, свыше двух третей из них (65,5%) — кражи.

«Обеспокоенность вызывает активизация деятельности мошенников, которые используя излишнюю доверчивость жителей Севастополя, обманным путем завладевают их имуществом. Сегодня каждое пятое имущественное преступление совершается с использованием различных схем мошеннических деяний. Из них наиболее распространены так называемые «дистанционные» мошенничества», — рассказал Павлов.

Количество зарегистрированных «дистанционных» мошеннических деяний возросло в три раза — с 81 до 249, из них две трети совершены с использованием средств сотовой связи, свыше трети с использованием информационно¬ телекоммуникационных технологий. Жертвами чаще всего становятся пожилые люди.