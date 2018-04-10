В Тверской области полицейские пресекли деятельность наркопритона

В целях пресечения преступных действий стражи правопорядка провели оперативные мероприятия и проникли в квартиру. На момент визита полицейских хозяйка квартиры и ее гости находились в состоянии наркотического опьянения. Оперативниками изъяты шприцы с остатками наркотического средства, а также другие предметы, используемые для употребления наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальная санкция данной статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.