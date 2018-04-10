В Кирове мужчина похитил ящик для пожертвований Детскому фонду

4 января этого года в отдел полиции №1 УМВД России по г. Кирову поступило сообщение о том, что мужчина, находясь в фойе магазина на Октябрьском проспекте, увидел прикрепленный к стене ящик для пожертвований с находящимися внутри денежными средствами.

Это кировчане жертвовали свои деньги Кировскому областному отделению Общероссийского благотворительного фонда «Российский Детский Фонд».

Убедившись, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник подошел к ящику, оторвал его от стены и выбежал из магазина. Заметив его действия, следом за ним выбежал контролер торгового зала. Игнорируя требования остановиться, кировчанин попытался скрыться, но работник магазина его задержал.

«Злоумышленника, который, как оказалось, находился в состоянии алкогольного опьянения, доставили в отдел полиции. Как было установлено, его преступными действиями, будь они доведены до конца, благотворительной организации был бы причинен ущерб в сумме более 4800 рублей», — сообщили в УМВД по Кировской области.

Дознавателем ОП №1 в отношении кировчанина, 1980 года рождения, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст. 161 УК России. Подозреваемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, активно способствовал расследованию преступления. По окончанию расследования материалы дела с собранной доказательной базой и характеристиками обвиняемого были переданы в Октябрьский районный суд г. Кирова.

Суд признал подсудимого виновным в совершении покушения на грабеж и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 320 часов в виде и на объектах, определенных органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.

Приговор вступил в законную силу.

Фото — almet.ru