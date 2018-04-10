Похищали людей и отнимали квартиры. Преступную группировку судят в Лысковском районе

Похищали людей и отнимали квартиры. Преступную группировку судят в Лысковском районе СУ СК РФ по Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 10 граждан (трое из которых бывшие сотрудники полиции) в возрасте от 61 до 25 лет, обвиняемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений таких как: создание и участие в преступном сообществе, 3 обвиняемых — с использованием своего служебного положения, убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, похищение человека, вымогательство, мошенничество, кража, приведение в негодность нефтепроводов.

По версии следствия, в начале 2014 года на территории Нижегородской было создано преступное сообщество (преступная организация) для осуществления похищений граждан, их незаконного лишения свободы, вымогательств, мошенничеств, убийств. В состав сообщества (ОПС) входили, в том числе и сотрудники полиции.

Так, летом 2014 года у 56-летнего мужчины соучастники незаконно отобрали право собственности на его квартиру. Родственники потерпевшего, обнаружив преступление, заявили о совершенном в полицию, а самого бывшего собственника поместили в наркологическую клинику для лечения от алкоголизма. Участники ОПС отыскали потерпевшего и выбросили его из окна больницы, сымитировав самоубийство.

Еще двое потерпевших похищены сотрудниками полиции и переданы соучастникам ОПС для совершения путем вымогательства хищения права собственности на принадлежащие им квартиры. При этом, одного из потерпевших, от которого они требовали дать согласие на подписание документов с переходом права собственности его жилья на лидера ОПС, они забили до смерти.

Всего с 2014 по август 2016 года участники сообщества совершили ряд преступлений, в результате которых у 7-х граждан похищены квартиры. При этом, 3 потерпевших убито, 2 — похищено. Все противоправные деяния совершались в отношении одиноко проживающих, социально незащищенных лиц. Всего ущерб для потерпевших, лишившихся жилья, превысил 10 миллионов 800 тысяч рублей.

Кроме того, летом 2016 года участковый уполномоченный полиции совместно с подельниками, один из которых являлся его школьным приятелем, совершили несанкционированную врезку в нефтепровод на территории Лысковского района Нижегородской области. Ущерб от их незаконных действий превысил 28 миллионов рублей.

Противоправные действия ОПС выявлены и пресечены в результате взаимодействия следователей СК, оперативных сотрудников УФСБ и 6 отдела УУР ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации ГУ МВД России по Нижегородской области, в настоящее время все трое полицейских из органов внутренних дел уволены.

В отношении одного из участников ОПС, заключившего досудебное соглашение и признавшего в полном объеме вину в инкриминируемых деяниях, уголовное дело ранее уже направлено в суд.

Еще один 42-летний участник преступного сообщества скрылся от органов предварительного расследования, он объявлен в федеральный розыск.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.