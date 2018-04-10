В Алатыре депутат подозревается в присвоении денег предприятия-банкрота

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Напомним, с августа 2016 по май 2017 года чиновник перевел на свой счет более 4,5 млн рублей со счета организации-банкрота. Налоговая обнаружила это и сообщила в суд. Депутат был снят с должности конкурсного управляющего.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

Фото: Денис Кочкин