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В Алатыре депутат подозревается в присвоении денег предприятия-банкрота
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В Алатыре депутат подозревается в присвоении денег предприятия-банкрота 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В городе Алатырь Чувашии местный депутат подозревается в присвоении денег предприятия-банкрота. Он был назначен его конкурсным управляющим в 2015 году, сообщает СУ СКР республики.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).
Напомним, с августа 2016 по май 2017 года чиновник перевел на свой счет более 4,5 млн рублей со счета организации-банкрота. Налоговая обнаружила это и сообщила в суд. Депутат был снят с должности конкурсного управляющего.
Сейчас ведется расследование уголовного дела.
Фото: Денис Кочкин
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