В Салехарде не дали ходу «собачьему делу»

Сегодня в салехардском городском суде рассмотрели жалобу на действия городской прокуратуры . Ранее надзорное ведомство отменило возбуждение уголовного дела по статье 238 УК РФ (невыполнение работ либо оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности). Суд встал на сторону прокуратуры.

Напомним, дело было возбуждено 2 апреля, после того как в одном из дворов на улице Щорса ребенок подвергся нападению стаи собак и был госпитализирован.

Позиция прокуратуры — установленные следствием обстоятельства были недостаточны для возбуждения дела по указанной статье. Начиная с того, что диспозиция нормы указывает как обязательный элемент конкретное действие — оказание небезопасных услуг. Если вкратце — в процессе отлова люди не пострадали, потому законных оснований для возбуждения дела у следствия не было, полагают в надзорном ведомстве.

Адвокат Игорь Уткин, представитель потерпевшей стороны, заявил, что у прокуратуры не было предусмотренных законом оснований для отмены постановления следователя — уголовное дело было возбуждено не в отношении конкретного лица, а по факту возможного преступления.

— В ходе предварительного расследования квалификация содеянного подлежит уточнению. Квалификация на стадии возбуждения дела была дана предварительно, полагаю, что в ходе производства по делу будет внесена какая-то корректировка. Постановление прокурора преждевременно, — считает юрист.

При этом и.о. председателя городского суда Данил Яковлев не нашел в собранных следствием материалах ни графика работы ловцов, ни данных о его исполнении, ни сведений о том, что жильцы дома, во дворе которого пострадал ребенок, обращались в «Салехарддорстрой» с жалобами на безнадзорных животных. В итоге даже связать деятельность подрядной организации с наступившими последствиями сотрудникам СКР не удалось, констатировал судья. И признал действия прокуратуры законными, обоснованными и мотивированными, отказав в удовлетворении жалобы.

— Доводы потерпевшей стороны об обратном отклоняются. Решение следственного органа о возбуждении уголовного дела является ничем иным как эмоциональной реакцией правоохранительных органов на резонансное общественное событие без подкрепления реальной юридической базой, — заметил Данил Яковлев.

Игорь Уткин отметил, что после изучения текста постановления (стороны получат его сегодня) решение городского суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции — на это отводится десять дней.