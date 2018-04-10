В Салехарде не дали ходу «собачьему делу» 

Сегодня в салехардском городском суде рассмотрели жалобу на действия городской прокуратуры. Ранее надзорное ведомство отменило возбуждение уголовного дела по статье 238 УК РФ (невыполнение работ либо оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности). Суд встал на сторону прокуратуры.
Напомним, дело было возбуждено 2 апреля, после того как в одном из дворов на улице Щорса ребенок подвергся нападению стаи собак и был госпитализирован.
Позиция прокуратуры — установленные следствием обстоятельства были недостаточны для возбуждения дела по указанной статье. Начиная с того, что диспозиция нормы указывает как обязательный элемент конкретное действие — оказание небезопасных услуг. Если вкратце — в процессе отлова люди не пострадали, потому законных оснований для возбуждения дела у следствия не было, полагают в надзорном ведомстве.
Адвокат Игорь Уткин, представитель потерпевшей стороны, заявил, что у прокуратуры не было предусмотренных законом оснований для отмены постановления следователя — уголовное дело было возбуждено не в отношении конкретного лица, а по факту возможного преступления.
— В ходе предварительного расследования квалификация содеянного подлежит уточнению. Квалификация на стадии возбуждения дела была дана предварительно, полагаю, что в ходе производства по делу будет внесена какая-то корректировка. Постановление прокурора преждевременно, — считает юрист.
При этом и.о. председателя городского суда Данил Яковлев не нашел в собранных следствием материалах ни графика работы ловцов, ни данных о его исполнении, ни сведений о том, что жильцы дома, во дворе которого пострадал ребенок, обращались в «Салехарддорстрой» с жалобами на безнадзорных животных. В итоге даже связать деятельность подрядной организации с наступившими последствиями сотрудникам СКР не удалось, констатировал судья. И признал действия прокуратуры законными, обоснованными и мотивированными, отказав в удовлетворении жалобы.
— Доводы потерпевшей стороны об обратном отклоняются. Решение следственного органа о возбуждении уголовного дела является ничем иным как эмоциональной реакцией правоохранительных органов на резонансное общественное событие без подкрепления реальной юридической базой, — заметил Данил Яковлев.
Игорь Уткин отметил, что после изучения текста постановления (стороны получат его сегодня) решение городского суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции — на это отводится десять дней.