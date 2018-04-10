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Двух жительниц Волгоградской области осудили за сбор денег боевикам в Сирии
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Двух жительниц Волгоградской области осудили за сбор денег боевикам в Сирии 

Аргументы и Факты 59 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Северо-Кавказский окружной военный суд признал жительниц Волгоградской области Юлдуз Алиеву и Анастасию Шилихину виновными в содействии террористической деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Алену Катькало.
Женщин приговорили к 5 и 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.
По версии следователей, в октябре 2013 года женщины устроили сбор денег для террористов, которые вели боевые действия против правительственных войск в Сирии. Всего им удалось собрать около 23 тысяч рублей.
Позднее другой человек с согласия женщин перевел деньги на банковские карты членов бандформирований.
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