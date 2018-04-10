Двух жительниц Волгоградской области осудили за сбор денег боевикам в Сирии

Северо-Кавказский окружной военный суд признал жительниц Волгоградской области Юлдуз Алиеву и Анастасию Шилихину виновными в содействии террористической деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Алену Катькало. Женщин приговорили к 5 и 6 годам лишения свободы в колонии общего режима По версии следователей, в октябре 2013 года женщины устроили сбор денег для террористов, которые вели боевые действия против правительственных войск в Сирии . Всего им удалось собрать около 23 тысяч рублей. Позднее другой человек с согласия женщин перевел деньги на банковские карты членов бандформирований.