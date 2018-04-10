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Воспитывал пьяным: нерадивый отец из Самарской области угрожал убийством собственной дочке
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Воспитывал пьяным: нерадивый отец из Самарской области угрожал убийством собственной дочке 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Несовершеннолетняя ученица одной из школ Исаклинского района пожаловалась полицейским на своего отца. Со слов девочки, мужчина часто пил и нигде не работал.
Малолетняя жительница региона призналась, что отец нередко угрожал ей расправой.
— Однажды 42-летний мужчина напился и подошел к своей дочери, которая сидела за компьютером. Он схватил ее за плечи и вытащил из-за стола. Мужчина держал несчастного ребенка за шею и угрожал убить, — рассказали в областном главке.
Правоохранители забрали нерадивого отца в отделение полиции, где злоумышленник полностью раскаялся в содеянном. Он рассказал, что у него был свой подход к воспитанию дочери.
Теперь мужчине грозит тюремный срок за угрозу убийством и жестокое обращение с несовершеннолетними.
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