Воспитывал пьяным: нерадивый отец из Самарской области угрожал убийством собственной дочке

Несовершеннолетняя ученица одной из школ Исаклинского района пожаловалась полицейским на своего отца. Со слов девочки, мужчина часто пил и нигде не работал.

Малолетняя жительница региона призналась, что отец нередко угрожал ей расправой.

— Однажды 42-летний мужчина напился и подошел к своей дочери, которая сидела за компьютером. Он схватил ее за плечи и вытащил из-за стола. Мужчина держал несчастного ребенка за шею и угрожал убить, — рассказали в областном главке.

Правоохранители забрали нерадивого отца в отделение полиции, где злоумышленник полностью раскаялся в содеянном. Он рассказал, что у него был свой подход к воспитанию дочери.

Теперь мужчине грозит тюремный срок за угрозу убийством и жестокое обращение с несовершеннолетними.