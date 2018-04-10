В Ленинградской области на скамье подсудимых окажутся «черные лесорубы»

Следственным отделом ОМВД России по Тихвинскому району Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей местных жителей 31 и 43 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК России.

В ходе следствия установлено, что в период с 23 февраля по 27 февраля 2018 года указанные граждане разместили объявление о продаже дров. Получив «заказ», используя бензопилу и снятый с учета для утилизации автомобиль «ГАЗ-66», не имея соответствующего разрешения на лесозаготовительные работы, мужчины спилили вблизи деревни Свирь Тихвинского района 20 деревьев породы осина и береза, которые впоследствии распилили и продали одному из жителей деревни за 5 тысяч рублей. В результате своих противоправных действий злоумышленники причинили государству ущерб на сумму 77 тысяч рублей.

По данному факту Следственным отделом ОМВД России по Тихвинскому району Ленинградской области было возбуждено уголовное дело. Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями личности подозреваемых были установлены.

Древесина, а также орудия преступления (бензопила и автомобиль), изъяты. В ходе следствия оба подсудимых признали вину и возместили ущерб в полном объеме.

В настоящее время материалы уголовного дела с согласия природоохранного прокурора направлены в суд для рассмотрения по существу.