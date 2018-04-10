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Руководитель борской строительной фирмы задолжал сотрудникам более миллиона рублей
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Руководитель борской строительной фирмы задолжал сотрудникам более миллиона рублей 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Более трех месяцев руководитель борской строительной организации не выплачивал зарплату своим сотрудникам. Сумма долга превысила миллион рублей. За противоправные действия президент акционерного общества был оштрафован, сообщает следственный комитет по Нижегородской области.
Следствием установлено, что 21 сотрудник строительной организации частично не получили заработную плату с мая по ноябрь 2017 года.
Свою вину руководитель фирмы признал и задолженность перед работниками возместил. Однако суд назначил ему наказание в виде штрафа.
Ранее сообщалось, что двух предпринимателей в Тоншаевском районе оштрафовали за загрязнение лесов.
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