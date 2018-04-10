Ещё
Задерживали со спецназом: в Перми закрыли интернет-магазин по продаже наркотиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задерживали со спецназом: в Перми закрыли интернет-магазин по продаже наркотиков 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В Перми задержали банду наркоторговцев. Для этого пришлось задействовать бойцов спецназа. Синтетика распространялась через интернет. Главарем была 48-летняя жительница Кировского района и ее 43-летний сожитель.
Расследованием дела занимались сотрудники уголовного розыска краевой полиции. По их версии, пара создала разветвленную бизнес-сеть: наняли оптовых курьеров, рядовых закладчиков и так называемые «склады». Фигуранты сбывали запрещенные вещества через тайники-закладки в Перми, Соликамске и Березниках.
— В результате обыска в ограде частного дома организаторов, полиция обнаружила крупную партию синтетических наркотиков. Тайник был оборудован на крыше фургона автомобиля «Газель», — рассказали в краевой полиции. — В упаковке находилось около килограмма запрещенных веществ. Помимо этого, оперативники установили еще около 80 тайников, куда фигуранты успели разложить разовые дозы для потребителей.
По всем фактам незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела. Организаторы наркобизнеса подозреваются в покушение на сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.
На днях осудили другую банду наркоторговцев. Их приговорили к срокам от 8 до 13,5 лет.
59.ru: последние новости
Прятали закладки за гаражами: в Перми банду наркоторговцев осудили за торговлю «синтетикой» Суд отказался отправлять в СИЗО директора УК «Гарант», с дома которой на ребенка упала глыба льда В Перми арестовали директора и инженера УК, с дома которой на ребенка упала глыба льда
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков370
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД81
МиГ-31 превратили в крылатую ракету40
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148103
Познер ответил на вопрос о совете Путину33
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:45
«Я страдаю от ненависти к тебе»: Морец об измене Бекхэма
Шоу-бизнес
02:57
Цекало раскрыл подробности захвата «Норд-Оста»
Общество Криминал
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
06:41
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
Экономика
04:22
На месте крушения Ан-148 нашли новые останки
Происшествия Пожары
03:36
Скрипаль доставили в «безопасное место»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение