Задерживали со спецназом: в Перми закрыли интернет-магазин по продаже наркотиков

Перми задержали банду наркоторговцев. Для этого пришлось задействовать бойцов спецназа. Синтетика распространялась через интернет. Главарем была 48-летняя жительница Кировского района и ее 43-летний сожитель.

Березниках. Расследованием дела занимались сотрудники уголовного розыска краевой полиции. По их версии, пара создала разветвленную бизнес-сеть: наняли оптовых курьеров, рядовых закладчиков и так называемые «склады». Фигуранты сбывали запрещенные вещества через тайники-закладки в Перми, Соликамске

— В результате обыска в ограде частного дома организаторов, полиция обнаружила крупную партию синтетических наркотиков. Тайник был оборудован на крыше фургона автомобиля «Газель», — рассказали в краевой полиции. — В упаковке находилось около килограмма запрещенных веществ. Помимо этого, оперативники установили еще около 80 тайников, куда фигуранты успели разложить разовые дозы для потребителей.

По всем фактам незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела. Организаторы наркобизнеса подозреваются в покушение на сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

На днях осудили другую банду наркоторговцев. Их приговорили к срокам от 8 до 13,5 лет.