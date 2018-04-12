Суд оставил экс-главу областной инспекции стройнадзора Кузбасса под стражей

Кемеровский областной суд оставил под арестом бывшую начальницу областной инспекции государственного строительного надзора Танзилию Комкову, обвиняемую по уголовному делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передает ТАСС

Комкова себя виновной не считает и попросила освободить ее из-под стражи под подписку о невыезде. В апелляции и в суде ее адвокат указала на отсутствие связи между действиями Комковой и пожаром, поскольку последние четыре года ее подзащитная в госинспекции не работала, а ТЦ за это время был перестроен. Кроме того, адвокат обратила внимание на пенсионный возраст обвиняемой, которой сейчас 58 лет, и наличие у нее нескольких заболеваний.

Между тем представитель прокуратуры заявила, что у Комковой нет медицинских противопоказаний для содержания под стражей, выступив против освобождения обвиняемой. Аналогичную позицию заняли потерпевшие, вызванные в суд.

Ранее сообщалось, что 31 марта Центральный районный суд Кемерова арестовал Комкову до 25 мая. Представитель СКР на суде заявлял, что реконструкция здания кондитерской фабрики, где находился впоследствии ТЦ, проводилась незаконно.

Пожар произошел 25 марта. По последним данным, в результате трагедии погибли 64 человека. По факту происшествия было заведено уголовное дело. В настоящее время его фигурантами являются восемь человек, семи из которых уже предъявлено обвинение.