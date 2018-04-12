Ещё
Суд оставил экс-главу областной инспекции стройнадзора Кузбасса под стражей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Меркель определилась с атакой по Сирии
Меркель определилась с атакой по Сирии

Суд оставил экс-главу областной инспекции стройнадзора Кузбасса под стражей 

Аргументы и Факты 51 минуту назад
Фото: Аргументы и Факты
Кемеровский областной суд оставил под арестом бывшую начальницу областной инспекции государственного строительного надзора Танзилию Комкову, обвиняемую по уголовному делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передает ТАСС.
Комкова себя виновной не считает и попросила освободить ее из-под стражи под подписку о невыезде. В апелляции и в суде ее адвокат указала на отсутствие связи между действиями Комковой и пожаром, поскольку последние четыре года ее подзащитная в госинспекции не работала, а ТЦ за это время был перестроен. Кроме того, адвокат обратила внимание на пенсионный возраст обвиняемой, которой сейчас 58 лет, и наличие у нее нескольких заболеваний.
Между тем представитель прокуратуры заявила, что у Комковой нет медицинских противопоказаний для содержания под стражей, выступив против освобождения обвиняемой. Аналогичную позицию заняли потерпевшие, вызванные в суд.
Ранее сообщалось, что 31 марта Центральный районный суд Кемерова арестовал Комкову до 25 мая. Представитель СКР на суде заявлял, что реконструкция здания кондитерской фабрики, где находился впоследствии ТЦ, проводилась незаконно.
Пожар произошел 25 марта. По последним данным, в результате трагедии погибли 64 человека. По факту происшествия было заведено уголовное дело. В настоящее время его фигурантами являются восемь человек, семи из которых уже предъявлено обвинение.
Аргументы и Факты: последние новости
Присяжные признали виновными «приморских партизан» В Екатеринбурге пенсионерку и ее сына осудили за убийство почтальона ФСБ предотвратила теракты в двух регионах в день выборов президента России
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса322
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»85
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому176
Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию54
Улюкаев удивил тюремным досугом76
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:37
Захарова прокомментировала новый твит Трампа
Политика
20:00
На Большом кольце метро построят 22 ТПУ
Новости Москвы
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
04:06
Порошенко частично аннулирует дружбу с РФ
Украина В мире
06:49
Медведев раскритиковал заявления стран НАТО
Политика
04:06
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
В мире Украина
20:36
Восьмиклассников проверят на наркотики
Образование Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение