Экс-главу кузбасского Госстройнадзора оставят под стражей

Бывшая начальница Госстройнадзора по Кемеровской области останется под арестом до 25 мая.

Такое решение принял Кемеровский областной суд, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Марию Невзорову.

Танзилю Комкову, бывшую главу областного Госстройнадзора, задержали по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня». Трагедия, произошедшая 25 марта, унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Мера пресечения в виде заключения под стражу была выбрана, так как суд посчитал, что Комкова может скрыться. Примечательно, что Танзилю Комкову задержали в Москве , куда она уехала 29 марта. Следователи полагают, что она, возможно, пыталась покинуть Россию . Следствие усматривает в её действиях признаки злоупотребления должностными полномочиями.

Всего по делу о пожаре в в ТЦ «Зимняя Вишня» были задержаны 7 человек. Все они останутся под арестом до 25 мая.