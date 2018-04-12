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Экс-главу кузбасского Госстройнадзора оставят под стражей
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Экс-главу кузбасского Госстройнадзора оставят под стражей 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Бывшая начальница Госстройнадзора по Кемеровской области останется под арестом до 25 мая.
Такое решение принял Кемеровский областной суд, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Марию Невзорову.
Танзилю Комкову, бывшую главу областного Госстройнадзора, задержали по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня». Трагедия, произошедшая 25 марта, унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Мера пресечения в виде заключения под стражу была выбрана, так как суд посчитал, что Комкова может скрыться. Примечательно, что Танзилю Комкову задержали в Москве, куда она уехала 29 марта. Следователи полагают, что она, возможно, пыталась покинуть Россию. Следствие усматривает в её действиях признаки злоупотребления должностными полномочиями.
Всего по делу о пожаре в в ТЦ «Зимняя Вишня» были задержаны 7 человек. Все они останутся под арестом до 25 мая.
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