Напавший на 9-летнего мальчика в Казани приговорен к принудительному лечению 

Московский районный суд Казани вынес приговор 35-летнему мужчине, обвиненному в насильственных действиях сексуального характера в отношении 9-летнего мальчика. Следствие доказало в суде, что мужчина напал на ребенка 3 января 2018 года в подъезде одного из домов Московского района. В материалах дела говорится, что мужчина страдает умственной отсталостью, сопряженной со значительными нарушениями поведения. Таким образом, суд приговорил фигуранта к принудительному лечению. «Во время совершения инкриминируемого ему деяния мужчина не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — сообщает пресс-служба прокуратуры РТ. Лечение осужденный будет проходить в психиатрическом стационаре с интенсивным наблюдением. Ранее прокуратура настаивала именно на таком приговоре по делу.