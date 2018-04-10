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Правда, что в аэропорту Ростова полицейские вымогали деньги с пассажиров?
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Правда, что в аэропорту Ростова полицейские вымогали деньги с пассажиров? 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
На скамье подсудимых оказали 11 сотрудников линейного отдела полиции.
Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области, в донской столице на скамье подсудимых оказались сразу 11 сотрудников линейного отдела полиции, которые промышляли ещё в старом аэропорту.
Они требовали мзду с пассажиров и встречающих их людей, предлагая закрыть глаза на те или иные правонарушения, например, на провоз запрещённого багажа.
Поговаривают, что за одну смену наряд имел до полумиллиона рублей.
Фигурантов этого дела со скандалом уволили, следователи возбудили 13 уголовных дел. Вымогателей приговорили к условному лишению свободы и оштрафовали на 200 тысяч рублей.
Кроме того, они не могут занимать должности в госорганах в течение трёх лет. Их руководителей привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.
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