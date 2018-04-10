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СБУ обыскивает квартиру депутата Савченко, сообщил источник
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СБУ обыскивает квартиру депутата Савченко, сообщил источник 

РИА Новости 43 минуты назад
КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины во вторник проводят обыск в квартире Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в Киеве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.
"Служба безопасности Украины проводит обыск в квартире Савченко", — сообщил собеседник агентства. При этом, подробности обыска не известны. РИА Новости пока не удалось связаться с адвокатами, а также Верой Савченко, сестрой депутата.
Пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко на своей странице в Facebook также сообщила об обыске, но без деталей. «Ну что, теперь обыски…», — написала она во вторник.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.
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