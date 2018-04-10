СБУ обыскивает квартиру депутата Савченко, сообщил источник

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

"Служба безопасности Украины проводит обыск в квартире Савченко", — сообщил собеседник агентства. При этом, подробности обыска не известны. РИА Новости пока не удалось связаться с адвокатами, а также Верой Савченко , сестрой депутата.

Пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко на своей странице в Facebook также сообщила об обыске, но без деталей. «Ну что, теперь обыски…», — написала она во вторник.