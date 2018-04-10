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Курганца отправили на 13 лет в колонию за убийство гостя
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Курганца отправили на 13 лет в колонию за убийство гостя 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В октябре прошлого года пожилой курганец отмечал свой 59-й день рождения со знакомым. После совместного праздника хозяин дома нанес последнему несколько ударов ножом в грудь и живот, отчего мужчина скончался.
На этой неделе над обвиняемым состоялся суд. Суд первой инстанции вынес приговор, отправив мужчину на 13 лет в исправительную колонию особого режима с ограничением свободы сроком на два года. Свою вину подозреваемый не признавал.
Как писала «Русская планета», размытые паводком кладбища в Волгоградской области испугали местных жителей. В связи с сильным паводком в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Жители города Котово были напуганы, увидев человеческую ногу из размытого могильника с биологическими отходами.
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