В Московской области полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов и оружия

Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу Московской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в незаконном хранении боеприпасов и оружия установлен и задержан 56-летний местный житель. Полицейскими в ходе обыска гаража, принадлежащего мужчине, были обнаружены и изъяты предметы, имеющие конструктивное сходство с патронами, в количестве 86 штук, и предмет, имеющий сходство с обрезом охотничьего ружья. Согласно исследованию, изъятые патроны относятся к категории боеприпасов и являются патронами калибра 7,62 мм пригодными для стрельбы.

По данному факту отделом дознания УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.