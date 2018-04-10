Ещё
В Московской области полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов и оружия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Московской области полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов и оружия 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу Московской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в незаконном хранении боеприпасов и оружия установлен и задержан 56-летний местный житель. Полицейскими в ходе обыска гаража, принадлежащего мужчине, были обнаружены и изъяты предметы, имеющие конструктивное сходство с патронами, в количестве 86 штук, и предмет, имеющий сходство с обрезом охотничьего ружья. Согласно исследованию, изъятые патроны относятся к категории боеприпасов и являются патронами калибра 7,62 мм пригодными для стрельбы.
По данному факту отделом дознания УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В одном из музеев Якутии сотрудники полиции раскрыли схему хищения около 40 млн рублей В Адыгее раскрыто разбойное нападение, в результате которого были похищены 1,5 миллиона рублей В Мурманске полицейскими раскрыт уличный грабеж
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков370
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД81
МиГ-31 превратили в крылатую ракету40
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148103
Познер ответил на вопрос о совете Путину33
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:45
«Я страдаю от ненависти к тебе»: Морец об измене Бекхэма
Шоу-бизнес
02:57
Цекало раскрыл подробности захвата «Норд-Оста»
Общество Криминал
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
06:41
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
Экономика
04:22
На месте крушения Ан-148 нашли новые останки
Происшествия Пожары
03:36
Скрипаль доставили в «безопасное место»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение