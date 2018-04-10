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Мужчина с особой жестокостью изнасиловал девушку в Санкт‐Петербурге
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Мужчина с особой жестокостью изнасиловал девушку в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 53 минуты назад
Житель Санкт‐Петербурга избил 33‐летнюю женщину, а позже зверски изнасиловал ее в Санкт‐Петербурге. Проводится расследование, сообщил сайт «Невские новости».
Сотрудники полиции задержали
41-летнего
Владимира, который избил потерпевшую. Когда она потеряла сознание, изнасиловал женщину бутылкой. Извращенец снимал происходящее на камеру телефона. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
Уголовное дело возбудили в отношении 18‐летнего молодого человека, который 7 апреля изнасиловал 15‐летнюю знакомую в Санкт‐Петербурге.
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