Двоих сотрудников ГИБДД Екатеринбурга осудили за взяточничество

Орджоникидзевский районный суд вынес приговор сотрудниками ДПС ГИБДД УМВД , которые признаны виновными по статье 290 УК РФ — получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, если указанное бездействие входит в служебные полномочия должностного лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Суд установил, что в мае 2017 года подсудимые Табачков и Сташкин работали на улице Победы увидели водителя «Дэу Нексия», который припарковался на стоянке для инвалидов.

Подсудимые дождались, когда водитель вернется, установили его личность и сообщили ему, что он нарушил правила парковки. После этого нарушитель предложил дать им взятку в размере 12 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности. Подсудимые дождались, когда водитель иномарки принесет взятку и передаст ее, положив 12 тысяч на место возле рычага служебного автомобиля.