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Двоих сотрудников ГИБДД Екатеринбурга осудили за взяточничество
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Двоих сотрудников ГИБДД Екатеринбурга осудили за взяточничество 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Орджоникидзевский районный суд вынес приговор сотрудниками ДПС ГИБДД УМВД, которые признаны виновными по статье 290 УК РФ — получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, если указанное бездействие входит в служебные полномочия должностного лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Суд установил, что в мае 2017 года подсудимые Табачков и Сташкин работали на улице Победы увидели водителя «Дэу Нексия», который припарковался на стоянке для инвалидов.
Подсудимые дождались, когда водитель вернется, установили его личность и сообщили ему, что он нарушил правила парковки. После этого нарушитель предложил дать им взятку в размере 12 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности. Подсудимые дождались, когда водитель иномарки принесет взятку и передаст ее, положив 12 тысяч на место возле рычага служебного автомобиля.
Подсудимые были задержаны сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Свердловской области. Орджоникидзевский суд признал их виновными, каждому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также они на 3 года лишены права занимать должности в правоохранительных органах. Также они обязаны выплатить 100 тысяч рублей штрафа.
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