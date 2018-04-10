В Красноярском крае главу Дзержинского района отстранили от должности

Главу Дзержинского района ( Красноярский край ) на время следствия отстранили от должности. Об этом сообщили в СК РФ по краю.

Дмитрий Ашаев подозревается в организации вырубки лесов для личных целей. По предварительной версии следствия, в мае 2015 г. Ашаев попросил у министерства лесного хозяства для муниципальных нужд разрешение на вырубку древесины (899 и 16100 кубометров). Он обеспечил проведение аукциона, победителем которого стала организация, где учредитель — его жена.

При этом для муниципальных нужд древесина не поставлялась. Ущерб составил более 6,5 миллионов рублей, поскольку природный материал использовался в коммерческих целях.

В отношении главы района возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». Расследование дела продолжается.