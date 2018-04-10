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В Красноярском крае главу Дзержинского района отстранили от должности
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В Красноярском крае главу Дзержинского района отстранили от должности 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Главу Дзержинского района (Красноярский край) на время следствия отстранили от должности. Об этом сообщили в СК РФ по краю.
Дмитрий Ашаев подозревается в организации вырубки лесов для личных целей. По предварительной версии следствия, в мае 2015 г. Ашаев попросил у министерства лесного хозяства для муниципальных нужд разрешение на вырубку древесины (899 и 16100 кубометров). Он обеспечил проведение аукциона, победителем которого стала организация, где учредитель — его жена.
При этом для муниципальных нужд древесина не поставлялась. Ущерб составил более 6,5 миллионов рублей, поскольку природный материал использовался в коммерческих целях.
В отношении главы района возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». Расследование дела продолжается.
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