Экс-руководители уфимских предприятий осуждены за попытку хищения 65 млн

Кировский районный суд Уфы вынес приговор в отношении 64-летнего бывшего директора ООО «Урал СТС» и 55-летнего бывшего руководителя ООО «СМИТ» по факту преднамеренного банкротства и попытки хищения более 65 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В 2013 году мужчины договорились похитить деньги ООО «Урал СТС». Для этого они заключили между своими фирмами фиктивные договоры и акты о выполнении строительных работ на нефтебазе.

Затем ООО «СМИТ» через суд взыскало с ООО «Урал СТС» искусственно созданный долг по сделкам в размере более 65 млн рублей. Это повлекло преднамеренное банкротство предприятия.

Мужчины не признали свою вину. Суд назначил бывшему руководителю ООО «СМИТ» наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком на 4 года, бывшему директору ООО «Урал СТС» — 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.