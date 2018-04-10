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В первом квартале 2018 года предотвратили шесть терактов, заявил Бортников
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В первом квартале 2018 года предотвратили шесть терактов, заявил Бортников
РИА Новости
2 часа назад
Фото:
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. В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2018 Г В
РФ
ПРЕДОТВРАЩЕНО 6 ТЕРАКТОВ, ПРЕСЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 12 БАНДИТСКИХ ЯЧЕЕК — БОРТНИКОВ
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