Тюменка нашла в душевой кабине видеокамеру, которую установил ее сосед по общежитию

Тюмени завели дело на 33-летнего мужчину, обвиняемого в незаконном сборе информации о частной жизни других. Причиной стало то, что в начале апреля этого года тюменец установил в общей душевой кабине многоквартирника камеру и снимал на видео своих соседей по общежитию. Отснятые кадры мужчина использовал для личных целей.

— После того, как установленную камеру обнаружила проживающая в указанном доме девушка, преступная деятельность мужчины была пресечена, — сообщили в пресс-службе регионального СКР.

В ведомстве также добавили, что максимальная санкция статьи, которую вменяют мужчине, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.