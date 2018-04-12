В Хабаровске нашли расчлененное тело

Следователи обнаружили в сторожке одного из садоводческих товариществ на окраине Хабаровска расчлененное тело человека, возбуждено дело, сообщает в четверг СУСК РФ по Хабаровскому краю.
"Одиннадцатого апреля 2018 года в сторожке садоводческого товарищества, расположенного на окраине Хабаровска, обнаружены расчлененные останки человека. Следствием возбуждено уголовное дело по статье "убийство", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для расследования преступления создана усиленная следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи, криминалисты краевого следственного управления, сотрудники уголовного розыска краевого УМВД.