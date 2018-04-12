Ещё
В Хабаровске нашли расчлененное тело
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В дачной сторожке в Хабаровске нашли расчлененное тело человека 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи обнаружили в сторожке одного из садоводческих товариществ на окраине Хабаровска расчлененное тело человека, возбуждено дело, сообщает в четверг СУСК РФ по Хабаровскому краю.
"Одиннадцатого апреля 2018 года в сторожке садоводческого товарищества, расположенного на окраине Хабаровска, обнаружены расчлененные останки человека. Следствием возбуждено уголовное дело по статье "убийство", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для расследования преступления создана усиленная следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи, криминалисты краевого следственного управления, сотрудники уголовного розыска краевого УМВД.
РИА Новости: последние новости
В Башкирии пьяная артистка шапито напала на мужа с ножом Дело завели на мужчину, устроившего дебош на авиарейсе Екатеринбург-Анталья Двое жителей Домодедово похитили мужчину и вымогали у него деньги
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода118
Экс-президент США дал разумный совет Трампу225
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»19
Рубль начал утро с очередного падения98
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая161
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
01:00
Собянин заявил о более устойчивой экономике Москвы
Новости Москвы
01:07
Собянин выступил против жилой застройки вдали от МКАД
Новости Москвы Недвижимость
20:54
«Умный счетчик» запустят в 2018 году.
Новости Москвы
01:00
До Химок пустят скоростной водный маршрут
Новости Москвы
00:31
На Весеннем фестивале будет рекордное число тюльпанов
Новости Москвы
01:00
«Тройку» будут принимать в Петербурге
Новости Москвы
00:19
Тулеев попросил прокуратуру защитить его честь
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение