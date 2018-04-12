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В дачной сторожке в Хабаровске нашли расчлененное тело человека
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В дачной сторожке в Хабаровске нашли расчлененное тело человека 

РИА Новости 1 час назад
ХАБАРОВСК, 12 апр — РИА Новости. Следователи обнаружили в сторожке одного из садоводческих товариществ на окраине Хабаровска расчлененное тело человека, возбуждено дело, сообщает в четверг СУСК РФ по Хабаровскому краю.
"Одиннадцатого апреля 2018 года в сторожке садоводческого товарищества, расположенного на окраине Хабаровска, обнаружены расчлененные останки человека. Следствием возбуждено уголовное дело по статье «убийство», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для расследования преступления создана усиленная следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи, криминалисты краевого следственного управления, сотрудники уголовного розыска краевого УМВД.
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