В дачной сторожке в Хабаровске нашли расчлененное тело человека

"Одиннадцатого апреля 2018 года в сторожке садоводческого товарищества, расположенного на окраине Хабаровска, обнаружены расчлененные останки человека. Следствием возбуждено уголовное дело по статье «убийство», — говорится в сообщении.