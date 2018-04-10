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В Свердловской области полицейские предотвратили заказное убийство
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В Свердловской области полицейские предотвратили заказное убийство 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Фото: e1.ru
Сотрудники полиции Нижнего Тагила предотвратили заказное убийство местной жительницы 1978 года рождения, которое намеревался осуществить ее бывший гражданский 37-летний супруг.
В распоряжение сыщиков уголовного розыска ОВД Нижнего Тагила поступила оперативная информация — заказчик пытался за 2 тысячи долларов найти исполнителя для расправы над бывшей сожительницей. Больше месяца назад пара рассталась по инициативе дамы — мужчина начал распускать руки. Тогда потерпевшая обратилась в районный отдел полиции, где возбудили уголовное дело по статье 119 УК Российской Федерации «Угроза убийством».
Через некоторое время, узнав, что у возлюбленной появился новый поклонник, злоумышленник придумал план убийства. В качестве доказательств ревнивец просил от него предоставить видео с подтверждением убийства своей бывшей половинки.
Профессионально разыгранное полицейскими нападение на жертву в подъезде ее дома, засняли на камеру мобильного телефона. На записи видно, как мужчина наносит потерпевшей ножевые ранения, от которых та, якобы, умирает на месте происшествия. Видеозапись через социальные сети направили заказчику.
Удовлетворившись увиденным, тот согласился на передачу денег. В тот момент, когда мужчина выходил из своей квартиры в Дзержинском районе Нижнего Тагила, оперуполномоченные при силовой поддержке бойцов Росвардии провели успешную операцию по его задержанию.
Собранные по данному факту материалы в полном объеме полиция направила в Следственный комитет, где уже возбуждено и расследуется уголовное дело.
Время до судебного разбирательства заказчик убийства проведет под арестом в изоляции от общества.
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